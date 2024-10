SPD wirbt für mehr private Investitionen

Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland fordert die SPD mehr private Investitionen neben staatlichen Maßnahmen. "Es geht nicht nur um staatliche Investitionen, sondern es geht auch um privates Geld", sagte SPD-Chefin Saskia Esken den Sendern RTL und ntv.

"Es gibt eine Menge Vermögen, das in Deutschland auf der hohen Kante liegt, derzeit nicht investiert wird." Das sei ein großer Fehler, auch für das Wachstum im Land.



"Und deswegen muss jetzt jemand vorangehen", so die SPD-Chefin. "Und ich denke, der Staat muss an der Stelle auch Vorbild sein und deutlich machen: Wir haben eine gute Zukunft, wenn wir uns engagieren."

Quelle: dts Nachrichtenagentur