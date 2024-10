Stegner verteidigt Auftritt bei Großdemonstration in Berlin

Der SPD-Politiker Ralf Stegner hat seinen Auftritt bei einer Friedensdemonstration am Donnerstag in Berlin verteidigt. Betont gelassen zeigte er sich zu Buhrufen und Pfiffen, die aus dem Publikum zu hören waren, als Stegner den russischen Angriffskrieg in der Ukraine als solchen benannte und den Einsatz deutscher Flugabwehr verteidigte, schreibt die "Rheinische Post".

"Das musste dennoch gesagt werden und unterstreicht noch mal, dass man die Friedensbewegung nicht den Populisten überlassen darf", sagte Stegner der Zeitung. "Die SPD gehört da hin", ergänzte Stegner.



Vor der Versammlung hatte unter anderem Grünen-Politiker Anton Hofreiter den Auftritt des SPD-Politikers kritisiert. "Jeder, der auf dieser Demo spricht, muss sich darüber im Klaren sein - unabhängig davon, was er sagt - dass sein Beitrag als Unterstützung für den Kriegsverbrecher interpretiert wird", hatte Hofreiter dem "Spiegel" gesagt. Quelle: dts Nachrichtenagentur