AfD: Hartz 4 & Bürgergeld: Auch Du schuftest für 1,8 Mio. arbeitslose Migranten!

Hartz 4 und zukünftig Bürgergeld: 1,8 Millionen arbeitslose Migranten beziehen derzeit Sozialhilfe. Was die AfD dagegen tun will und warum wir auf Sachleistungen statt Hartz 4 setzen, erklärt der sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, in dieser Bundestagsrede.

Springer geht dabei nicht nur auf arbeitslose Ausländer allgemein ein, sondern erklärt auch, warum Flüchtlinge aus der #Ukraine ebenfalls Sach- statt Geldleistungen erhalten sollten. Hier zum Video:

Quelle: AfD Deutschland