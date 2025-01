Björn Höcke (AfD): Remigration rettet Leben!

Aschaffenburg: Der 28-jährige Afghane Enamullah O. geht mit dem Messer auf eine Kindergartengruppe in einem Park los, tötet wahllos ein Kind, verletzt ein weiteres Mädchen schwer am Hals. Ein Passant, der die Kinder retten wollte, wird ebenfalls erstochen. Dies berichtet Björn Höcke (AfD) in seiner Pressemitteilung.

Weiter schreibt Höcke: "Der Täter ist im November 2022 eingereist, bekam kein Asyl — er war also ausreisepflichtig und hätte sich gar nicht mehr in unserem Land aufhalten dürfen! Dreimal war er in der Vergangenheit durch Gewalttaten aufgefallen, dreimal wurde er für psychiatrische Behandlungen eingewiesen und dann wieder entlassen. Eine konsequente Remigrationspolitik hätte auch diese Menschenleben gerettet." Quelle: Björn Höcke