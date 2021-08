Weidel: Die AfD steht für eine Wende in der Geld- und Wirtschaftspolitik

Das Leben in Deutschland wird immer teurer – und die Deutschen immer ärmer. Die Inflationsrate ist so hoch wie seit 27 Jahren nicht mehr. Um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Verbraucherpreise gestiegen, im Vergleich zum Vormonat um 0,9%. Das ist ein horrender Anstieg, den die politisch korrekten Medien mit einer Steigerung bei den Herstellungs- und Beschaffungskosten erklären.

Was Sie jedoch nirgendwo lesen: Die enormen Preissteigerungen in allen Bereichen unserers Lebens sind eine direkte Folge der Politik der Bundesregierung – sie macht Ihr Leben an den unterschiedlichsten Stellen deutlich teurer.

Der Staat belastet die Bürger beispielsweise mit einer CO2-Steuer, die ökonomisch unnötig ist wie ein Kropf. Mit einer übereilten Energiewende sorgt er für die höchsten Strompreise der Welt. Mit einem willkürlichen Kohlendioxidaufschlag sorgt die Bundesregierung für irrwitzig hohe Spritpreise, die zum Wert des Kraftstoffs in keinem Verhältnis mehr stehen. Wenn hier auch der „Schutz des Klimawandels“ vorgeschoben wird: Am Ende geht es nur darum, Ihnen noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Denn eine CO2-Steuer wird weder das Klima retten, noch wird sie zum Hochwasserschutz beitragen.

Und die Hauptursache für die immer höheren Preise ist die endlose Ausweitung der Geldmenge, die im Euro-Raum nötig ist, weil fast alle Staaten nur noch durch Nullzins monetär am Leben erhalten werden. Und auch die Nachfrageseite ist durch sinnlose Corona-Maßnahmen und künstliche Verknappungen massiv manipuliert. Lassen Sie sich also keinen Bären aufbinden. Sie zahlen für Alltagsgüter immer mehr, ohne mehr zu verdienen, weil der Staat es so will. Die AfD steht für eine Wende in der Geld- und in der Wirtschaftspolitik (Seite 42 ff.). Wir wollen, dass Sie gut von Ihrer harten Arbeit leben können, ohne jeden Cent umdrehen zu müssen.

Quelle: AfD Deutschland