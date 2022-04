AfD Bundestagsreden (31.3): Deutschland: Ein Rückzugsort für Terroristen?

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun findet klare Worte, um den nachlässigen Umgang rot-grüner Regierungskoalitionen mit der islamistischen Terrorgefahr zu benennen. So konnte der Islamist Mohammed Atta damals in Deutschland unbehelligt seine Terrorzelle aufbauen, konnte der später nach Guantanamo verbrachte Walad Salahi scharenweise Al Quaida-Kämpfer bei sich beherbergen – und kassierte nebenbei auch noch Sozialhilfe.

Braun weiter: „Hier kümmern sich linksgrüne Ideologen um das Schicksal islamistischer Terroristen. Die Opfer des Terrorismus sind ihnen egal – ob am Breitscheidplatz in Berlin, in New York oder in Israel.“



Sehen Sie hier die Rede im Video:





Quelle: AfD Deutschland