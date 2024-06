Billige Wahlkampf-Manöver von SPD und CDU: Nur die AfD setzt Abschiebungen nach Afghanistan um!

Man reibt sich verwundert die Augen: Ausgerechnet SPD- und CDU-Politiker sprechen sich nach der tödlichen Messer-Attacke in Mannheim plötzlich für Abschiebungen nach Afghanistan aus. Noch nicht einmal eine Woche vor der Europawahl fällt den für die Massenmigration verantwortlichen Parteien plötzlich ein, dass Deutschland ein Großproblem mit illegalen und kriminellen Migranten aus Afghanistan hat. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Dabei haben diese Parteien jahrelang alle Initiativen der AfD blockiert, die auf eine schärfere Abschiebungspolitik abzielten!

Jede Wette: Nach der Schließung der Wahllokale der Europawahl werden noch nicht einmal Sekunden-Bruchteile vergehen, bis die Phrasendrescher von Union und SPD ihre Worte vergessen haben. Besonders verlogen und scheinheilig agiert übrigens Innenministerin Faeser (SPD). Das Justizministerium in Baden-Württemberg hatte Faeser vor zwei Jahren in einem Brief dazu aufgefordert, Abschiebungen nach Afghanistan zu ermöglichen. Es ging damals um vier afghanische Männer, die ein 14-jähriges Mädchen aus Illerkirchberg in eine Asyl-Unterkunft lockten, mit Betäubungsmitteln wehrlos machten und vergewaltigten. Und wie reagierte Faeser? Sie schmetterte den verzweifelten Brief brüsk ab und blieb stur bei ihrer Blockade-Haltung gegen Abschiebungen.

Die verlogene Phrasendrescherei von Union und SPD darf nicht belohnt werden! Die Bürger tun gut daran, bei der Europawahl ihr Vertrauen lieber in eine Partei zu legen, die seit Jahren für konsequente Abschiebungen nach Afghanistan eintritt – und das ist nur die AfD. Die Sicherheits-Interessen unseres Landes stehen für uns nicht nur in den beiden Wochen vor der Wahl an erster Stelle, sondern an 365 Tagen im Jahr!"

Quelle: AfD Deutschland