Klartext von Elon Musk: „Only the AfD can save Germany!“

Deutliche Worte vom Twitter-Chef: „Only the AfD can save Germany“, schreibt Elon Musk in einem Tweet. Millionen von Menschen haben dies längst erkannt – und es werden immer mehr! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Wenn Du auch Deutschland retten willst, dann mach mit und fülle am besten gleich den Mitgliedsantrag aus! https://mitmachen.afd.de/ Der Tweet von Musk: https://x.com/elonmusk/status/1869986946031988780 Quelle: AfD Deutschland