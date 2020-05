Lufthansa-Betriebsrat "empört" über Rettungsangebot des Bundes

Der Lufthansa-Betriebsrat hat sich enttäuscht über die bisherigen Verhandlungsergebnisse mit der Bundesregierung zur Rettung der Airline gezeigt. "Es ist erschütternd, dass sich in den Rettungsvorschlägen der Bundesregierung nicht ein einziges Wort über die Zukunft der Beschäftigten findet", sagte Betriebsratschef Christian Hirsch der "Bild".

Er hätte sich gewünscht, dass die Milliardensummen des Staates auch darauf verwendet werden, soziale Härten abzufedern. "Das Hilfsangebot der Bundesregierung ist aber weder an Beschäftigungsgarantien geknüpft, noch werden Sozialpläne in Aussicht gestellt - das ist empörend." Hirsch fordert deshalb in den kommenden Verhandlungsrunden Nachbesserungen. "Es ist schade, dass sich die sozialen Adern in der Bundesregierung da bislang nicht durchgesetzt haben. Da muss dringend nachgebessert werden - eine Rettung der Lufthansa auf dem Rücken der Belegschaft wäre unanständig", sagte er "Bild".

Quelle: dts Nachrichtenagentur