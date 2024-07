AfD: Angela Merkel wird 70: Eine desaströse Bilanz!

Wir werden noch lange unter den Folgen ihres verheerenden Wirkens leiden: Am heutigen Mittwoch wird Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 70 Jahre alt. Ihre Bilanz ist desaströs: Sie hat die Sicherheit und Bezahlbarkeit unserer Energieversorgung mit dem irrationalen Kernkraft-Ausstieg zerstört. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Sie hat die Bundeswehr ruiniert, das Bildungswesen verfallen lassen, einen gigantischen Schuldenberg angehäuft und unsere Familien und Senioren alleingelassen. Mit Gesinnungspolitik hat sie Deutschland und Europa tief gespalten. Und vor allem hat sie mit ihrer Politik der Massenmigration eine Katastrophe angerichtet, die sich immer mehr vergrößert und uns noch über Jahrzehnte beschäftigen wird!

Man muss sich an dieser Stelle vor Augen halten, dass Merkel mit ihrer links-grünen Agenda in der CDU niemals allein stand und steht. Es war die CDU, die über 16 Regierungsjahre hinweg Angela Merkel hofiert und mit minutenlangem Parteitags-Applaus bejubelt hat. Bis heute hat sich trotz billiger Wahlkampf-Nebelkerzen in Wahrheit nichts daran geändert. Noch im vergangenen Jahr phantasierten ignorante CDU-Politiker bei ihrer Auszeichnung mit dem Großkreuz des Verdienstordens von „herausragenden Erfolgen“ und „unglaublichem Wohlstandszuwachs“. Dieser Realitätsverlust verdeutlicht: Die CDU ist auch heute noch die Merkel-CDU. Sie setzt in allen CDU-regierten Bundesländern weiterhin die Merkel-Politik durch: Massenmigration, Klima-Hysterie und Gender-Unfug.

Angela Merkel steht aber auch für die Etablierung eines autoritären Politikstils, dem die Verachtung von Andersdenkenden aus allen Poren trieft. Mit dem „Kampf gegen rechts“, der nicht zwischen „rechts“ und „rechtsextrem“ unterscheidet, trieb Merkel die Ausgrenzung und Diffamierung des konservativen Lagers voran. „Die Antifa hält Merkel den Rücken frei“, schrieb der „Tagesspiegel“ im Jahr 2013. Damals konnten solche scharfen Beiträge noch erscheinen. Dass Merkel mit ihrer Strategie jedoch keinen Erfolg hatte und es mit der AfD zur überfälligen Etablierung einer patriotischen Partei kam, ist der einzige positive Aspekt ihrer Politik, die systematisch gegen die Interessen unseres Landes gerichtet war. Die Konsequenz daraus kann angesichts einer unbelehrbaren CDU nur lauten: Nie wieder CDU!"

Quelle: AfD Deutschland