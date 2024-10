Grünen-Vorsitz: Brantner und Banaszak kandidieren nur für ein Jahr

Die Kandidaten für den Vorsitz der Grünen, Franziska Brantner und Felix Banaszak, wollen sich zunächst nur für eine Amtszeit von einem Jahr bewerben - und nicht wie üblich für die volle Amtszeit von zwei Jahren. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf führende Parteikreise.

Demnach wollen beide im Herbst 2025 im Lichte des Bundestagswahlergebnisses entscheiden, wie es anschließend weitergeht. Denkbar wäre nach jetzigem Stand der Umfragen die Beteiligung der Grünen an einer von der Union geführten Bundesregierung - oder der Gang in die Opposition.



Davon hingen weitere Personalentscheidungen ab, etwa über die künftigen grünen Minister und die Besetzung der Fraktionsführung. Für Ministerämter kämen Brantner und Banaszak selbst in die engere Auswahl.



Der zweite Grund für die angestrebte Amtszeit von einem Jahr ist dem Bericht zufolge, dass das zweite Führungsgremium der Grünen, der Parteirat, erst 2025 neu gewählt wird. Dann könnte die Wahl beider Gremien wieder zeitgleich stattfinden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur