CDU-Vize Prien: Union sollte "gut mit Merkels Erbe umgehen"

CDU-Vize Karin Prien hat ihre Partei aufgefordert, sorgsam mit dem politischen Erbe von Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel umzugehen. CDU-Chef Friedrich Merz tue gut daran, das Erbe von Merkel angemessen zu würdigen, sagte Prien den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Schon deshalb, weil viele Menschen sich nur dann weiter der CDU zuwenden werden, wenn wir gut mit diesem Erbe umgehen."

Merkel habe im Rückblick manchen Fehler gemacht, so Prien. Wichtiger für sie sei aber, dass Merkel mit ihrem Politikstil weltweit Maßstäbe gesetzt habe. "Sie hat den autoritären Potentaten die Stirn geboten, hat nichts persönlich genommen - und gleichzeitig immer wieder Verhandlungsspielräume eröffnet. In diesem Punkt bleibt sie ein großes Vorbild."



Zum persönlichen Verhältnis von Merz und Merkel äußerte sich Prien skeptisch: "Angela Merkel und Friedrich Merz - das wird wohl keine Liebesbeziehung mehr." Beide trügen aber Verantwortung für das Land und die Partei.



Die CDU würdigt an diesem Mittwochabend Altkanzlerin Angela Merkel anlässlich ihres 70. Geburtstags in diesem Jahr mit einem Empfang in Berlin. Geplant ist ein Festvortrag des Kunsthistorikers Horst Bredekamp und eine Laudatio von Parteichef Friedrich Merz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur