Pistorius kritisiert Eskens Rassismus-Aussage über Polizei

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat die jüngsten Äußerungen der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken kritisiert, wonach es in den deutschen Sicherheitskräften einen "latenten Rassismus" gebe.

Er finde die Aussage falsch, sagte Pistorius am Mittwoch dem Deutschlandfunk. "Wenn man das unmittelbar tut im Zusammenhang und nach den schrecklichen Ereignissen, nach dem unglaublichen Verhalten der amerikanischen Polizei in Minneapolis, dann erweckt man den Eindruck, als könne man das eine wirklich mit dem anderen vergleichen." Die Situation in den USA sei eine "völlig andere". Die deutsche Polizei werde "völlig anders" ausgewählt und ausgebildet. Bisherige Kritik an den Äußerungen hält Pistorius für durchaus berechtigt. "Scharf war sie jetzt nicht, sie war deutlich und pointiert, und das muss sie auch sein."

Quelle: dts Nachrichtenagentur