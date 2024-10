AfD: CDU-Landesverbände wollen Schwarz-Grün: Wer CDU wählt, bekommt Habeck und Baerbock!

Jetzt ist die Katze endgültig aus dem Sack: Eine überwältigende Mehrheit der CDU-Landesverbände hat kein Problem mit einer erneuten grünen Beteiligung an einer CDU-geführten Bundesregierung. 12 von 15 CDU-Landesverbänden fassen laut einer Medien-Abfrage diese Horrorkonstellation ins Auge, drei wollen sich nicht äußern. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Das heißt im Klartext: Wer CDU wählt, bekommt grüne Deindustrialisierung, Massenmigration, Gender-Verblödung und den völligen Verfall der Inneren Sicherheit. Oder kurz gesagt: Wer Merz wählt, bekommt Habeck und Baerbock.

Die Äußerungen der CDU-Landesverbände zeigen erneut: Die CDU ist und bleibt der mächtigste politische Handlanger des grünen Mainstreams und vertritt die selbe Agenda: Energieverteuerung durch Atomausstieg, faktische Abschaffung der Staatsgrenzen, EU-Zentralismus und vieles mehr. Ohne die CDU hätten die Grünen und ihre Ideologie-Projekte niemals eine solch enorme Macht entfalten können, denn die grüne Partei allein ist bei Weitem nichts mehrheitsfähig. Die CDU hat sich in keiner Weise von der Merkel-Politik distanziert. Sie paktiert lieber mit den zutiefst ideologischen und unfassbar inkompetenten Grünen, anstatt vorhandene Mehrheiten mit der AfD zu nutzen. Infolgedessen bekommen CDU-Wähler regelmäßig grüne Regierungen, obwohl die Grünen immer weniger Zustimmung erhalten und obwohl sich diese Partei zu Recht gesellschaftlich immer mehr isoliert.

Schon vor Jahren entblößte CDU-Chef Merz seine innige ideologische Übereinstimmung mit den Grünen. Merz sagte damals einen Satz, der unmissverständlich verdeutlicht hat, dass er in einem Paralleluniversum lebt: Die Grünen seien „sehr bürgerlich, sehr offen, sehr liberal und sicherlich auch partnerfähig“. Diese Worte sagte Merz nach Jahren der Massenmigration und nach Jahren der eskalierenden Messergewalt und Gruppenvergewaltigungen. Wer die Grünen und ihre Wasserträger stoppen will, der muss AfD wählen und die CDU bei jeder Wahl in die politische Versenkung schicken!"

Quelle: AfD Deutschland