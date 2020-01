Immer mehr Salafisten wandern ein: AfD warnt vor Gefährdungspotential

Der AfD-Europaabgeordnete Lars Patrick Berg warnt angesichts der immer häufiger einwanderenden Salafisten in Deutschland und Europa vor der Gefahr einer zunehmenden Destabilisierung europäischen Staaten.

Im November 2019 hatte Berg eine Anfrage an die EU-Kommission über die Struktur und Zusammensetzung der salafistischen Szene in den EU-Mitgliedsländern gestellt, die allerdings immer noch unbeantwortet bleibt. Wie aktuell die Frage ist, zeigt sich in einem Bericht des TAGESSPIEGEL vom 14. Januar 2020, wonach die salafistische Bewegung 2019 bundesweit einen Anstieg um 850 Personen auf nunmehr 12.150 verbuchen kann.

„Das deckt sich mit dem, was ich aus Sicherheitskreisen in anderen westeuropäischen Ländern höre. Der Islamismus in all seinen gefährlichen Spielarten ist auf dem Vormarsch. Diese Entwicklung ist besorgniserregend und kann zur Destabilisierung ganzer europäischer Staaten führen“, so Berg, der die AfD-Delegation im EU-Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung vertritt. Oftmals junge Männer und offenbar, so Sicherheitsexperten gegenüber Berg, vermehrt auch junge Frauen, schlössen sich der aggressiven Ideologie an. Junge, tatkräftige Männer könnten in ausreichender Zahl Staaten in Bedrängnis, wenn nicht gar zu Fall bringen. Das zeigten Beispiele aus anderen Teilen der Welt. Die gut vernetzten und dem Islamischen Staat (IS) sehr nahestehenden Salafisten seien daher eine der gefährlichsten Gruppierungen in Deutschland und Europa.

Quelle: AfD Deutschland