Ruben Rupp MdL: Mit der AfD kommen Remigration und Wirtschaftswunder

„Mit Grün-Schwarz wurde Baden-Württemberg das Land krimineller Migranten und der Sozialbetrüger aus aller Welt.“ Das sagte der wirtschaftspolitische AfD-Fraktionssprecher Ruben Rupp MdL heute in der Fachkräftedebatte im Landtag.

„Obwohl mehr als drei Millionen junge Männer im erwerbsfähigen Alter in Deutschland hinzugekommen waren, stieg die Zahl der offenen Arbeitsplätze von 450.000 auf 700.000 in den letzten zehn Jahren an. In Ausbildung und Studium dasselbe Bild. Die Zahlen belegen schwarz auf weiß: Ihre ‚Fachkräfte‘ sind keine, es kamen nie welche. Jetzt braucht es ein klares Signal: Alle Welt muss wissen, das Sozialamt der Welt Deutschland hat ab jetzt geschlossen! Unsere eigenen Bürger müssen endlich im Fokus stehen!“

Zu allem Überfluss verstärkt die Migration sogar das, was Sie vorgegeben haben zu mildern: Sie verschlimmert den Fachkräftemangel, weiß Rupp. „Für jeden, den wir wegen Ihrer weltweit ausgesprochenen Einladung versorgen müssen, brauchen wir noch mehr Fachkräfte – die dann für die Einheimischen fehlen. Mehr als 80% der Bürger wollen laut Umfragen nicht mehr diese ungerechte Migrationspolitik. Die Politik sorgt auch hier dafür, dass der ehrliche Arbeiter und Selbständige der dumme ist, der Sozialbetrüger aus aller Welt finanzieren soll. Mit den etablierten Parteien kommt Überfremdung, Armut und Kriminalität. Mit der AfD kommt Remigration und Wirtschaftswunder. Sicherheit und Wohlstand. Für allen anständigen Bürger mit und ohne Migrationshintergrund.“

Quelle: AfD BW