Staatsgeheimnisse offen im Netz? Höchste bayerische Regierungsmitglieder besprechen sich in ungeschützten Videokonferenzen!

Mitarbeitern der Computerzeitschrift c´t ist es gelungen, an einer Videokonferenz teilzunehmen, in der sich Bayerns CSU-Innenminister Herrmann mit einer Expertengruppe über die Ausbreitung des Corona-Virus unterhalten hat. Niemanden fiel auf, dass sich plötzlich eine weitere Kamera dazuschaltete, die einen leeren Büroraum zeigte.

In dem Büro: Mitarbeiter der c´t, die zuhören konnten, was die Bayerische Staatsregierung an Maßnahmen gegen das Corona-Virus plante. Um in den virtuellen Besprechungsraum zu gelangen, brauchten die Computerredakteure keinerlei kriminelle Begabung: Der Freistaat Bayern hatte die Konferenzen ungeschützt ins Netz gestellt. Jeder, der die Internet-Adresse kannte, konnte lauschen, was auf höchster Staatsebene besprochen wurde. Das ist nicht nur peinlich, sondern wirklich gefährlich.

Bayerns CSU-Regierung überträgt ihre Videokonferenzen über die Seite video.bayern.de – durch simples Ausprobieren von nachfolgenden Raumnummern konnten aktive Videokonferenzen gefunden werden. Erst nach Veröffentlichung des Lecks in der c´t wurden die Konferenzen jetzt durch PIN-Codes gesichert.

