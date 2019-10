Scholz attestiert SPD fehlende Klarheit

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat seiner Partei fehlende Klarheit attestiert. "Der Zickzackkurs der Vergangenheit hat uns geschadet", sagte Scholz dem Nachrichtenportal T-Online.

Die Bürger müssten wissen, "woran sie bei uns sind. Auch ohne unser Programm genau zu kennen, muss jeder die SPD verstehen können", so der Vizekanzler weiter. Das setze einen klaren Kurs und Durchhaltevermögen voraus. Scholz bewirbt sich mit der Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz um den SPD-Vorsitz. Dem Duo werden gute Chancen zugesprochen, die Parteiführung zu übernehmen. Der Finanzminister hält die fehlende Klarheit der SPD "im Augenblick für eine unserer größten strukturellen Herausforderungen". Dass sie etwas mit der Arbeit der SPD in der Großen Koalition zu tun habe, glaubt der Vizekanzler nicht unbedingt: "Es gibt da keine Gesetzmäßigkeiten", sagte er. Manche erneuerten sich "seit mehr als 50 Jahren in der Opposition, ohne je regiert zu haben", sagte Scholz dem Nachrichtenportal T-Online.

Quelle: dts Nachrichtenagentur