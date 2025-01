AfD: Magdeburg-Attentäter war 105-mal aktenkundig beim BKA: Zeit für Innere Sicherheit!

In was für einem Land leben wir, wenn Innenministerin Faeser (SPD) trotz einer solchen Zahl im Amt bleiben kann? Sage und schreibe 105-mal ist der Magdeburger Weihnachtsmarkt-Attentäter seit 2013 beim BKA aktenkundig gewesen. 14 Ermittlungsverfahren liefen gegen den Migranten aus Saudi-Arabien, der bereits vor dem Attentat mehrfach straffällig wurde. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Behörden in sechs Bundesländern waren mit dem Mann befasst – darunter auch Bundesländer wie Berlin und Nordrhein-Westfalen, die aktuell von der CDU regiert werden. Das Ergebnis: Sechs Menschen sind tot, Hunderte sind verletzt, Dutzende schwer. Und wie reagieren die Verantwortlichen auf dieses unfassbare Desaster? Sie diskreditieren die Kritiker und bauen – wie aktuell der mit CDU-Parteibuch ausgestattete Innenminister von Hessen – an einem Kontroll- und Überwachungsapparat gegen missliebige Bürger und vermeintliche „Desinformation“. Faeser droht mit einem Skandal-Erlass Polizeibeamten, die sich für die AfD engagieren. Gleichzeitig bleibt die CDU bei den Themen Grenzschutz und Abschiebungen auf ganzer Linie untätig! Wenn wir die etablierten Parteien nicht stoppen und wenn auf ihre faulen Ausreden und Beschwichtigungen weiterhin hereingefallen wird, dann wird Magdeburg bald immer und überall sein. In einem solchen Land wollen wir nicht leben! Wir sorgen dafür, dass illegalen Migranten gar nicht erst in unser Land kommen und Straftäter schon beim ersten Mal sofort abgeschoben werden. Es ist Zeit für die Wiederherstellung der Inneren Sicherheit mit der AfD!" Quelle: AfD Deutschland