AfD Bundestagsreden (23.11): Das einzig Positive an Merkel!

Die derzeit nur noch geschäftsführende Bundeskanzlerin bescherte Deutschland nicht nur eine Energiekrise, eine Euro-Krise und eine illegalen Massenmigration beispiellosen Ausmaßes, sondern auch eine explodierende Staatsverschuldung. Für AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla gibt es deshalb bei Angela Merkel nur einen einzigen positiven Aspekt…

Bernd Schattner: Natur- und Heimatschutz ist für die AfD ein großes Thema

Über die Landesliste in Rheinland-Pfalz zog Bernd Schattner mit der Bundestagswahl 2021 erstmals in den Deutschen Bundestag ein. Der langjährige selbständige Unternehmer und Inhaber eines Küchenstudios möchte sich im Landwirtschaftsausschuss des Bundestages engagieren. Für Schattner ist klar: Wir brauchen Maßnahmen, um auch auf dem Land mehr qualifiziertes Personal zu gewinnen – dazu müsse auch eine Digitalisierungs-Offensive gehören, so Schattner.

