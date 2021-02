Spahn: 1. April als Impfstart in Arztpraxen nicht sicher

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Berichte zurückgewiesen, wonach zum 1. April der Impfstart in Arztpraxen geplant sei. Das habe er "nie" als Start festgesetzt, sagte Spahn am Freitag vor Journalisten in Berlin.

Der Zeitpunkt werde in Abstimmung mit den Ländern und den Ärzten gefunden, "dann wenn ausreichend Impfdosen da sind", sagte Spahn. "Ich kann jetzt nicht ein fixes Datum nennen", sagte der Gesundheitsminister. Bis Ende nächster Woche werde Deutschland 10 Millionen Impfdosen erhalten haben. Nach neuesten Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen wurden bis Donnerstag insgesamt 4,7 Millionen Impfungen in Deutschland durchgeführt, darunter 3,1 Millionen Erstimpfungen und 1,6 Millionen Zweitimpfungen. Quelle: dts Nachrichtenagentur