INSA: Union sackt auf historisches Tief

Der Umfragetiefflug von CDU/CSU hält unvermindert an. Das berichtet "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eine neue Umfrage des Instituts INSA. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf nur noch 23 Prozent. Das ist ein Punkt weniger als in der Vorwoche und der niedrigste je von INSA gemessene Wert (seit 2012).

Gleichauf liegen die Grünen mit unverändert 23 Prozent. Die SPD verliert einen Punkt auf 16 Prozent. Die AfD gewinnt einen Punkt auf zwölf Prozent. FDP (zwölf Prozent) und Linke (acht Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

Datenbasis: Für den INSA-Meinungstrend im Auftrag von "Bild" wurden vom 23. bis zum 26. April 2021 insgesamt 2.082 Bürger befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur