Polizei schließt Räumung von "Liebig34" ab

Die Polizei hat die Räumung des seit 30 Jahren besetzten Hauses in der Berliner Liebigstraße 34 abgeschlossen. "Wir haben das Gebäude in der Liebigstraße 34 gesichert. Bis 11 Uhr wurden 57 Personen im Haus angetroffen und herausgeführt", teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Ein Bausachverständiger begutachte aktuell die einzelnen Räume.

"Im Anschluss bereiten wir die Übergabe an den Gerichtsvollzieher vor", hieß es. In der Nacht zu Freitag hatte es zuvor Randale im ganzen Stadtgebiet gegeben. Nach Angaben der Polizei brannten zahlreiche Autos, Autoreifen und Müllcontainer sowie das Abfertigungsgebäude im S-Bahnhof Tiergarten.

Die Polizei rechnete zu diesem Zeitpunkt nicht mit einer freiwilligen Übergabe. Nachdem der Gerichtsvollzieher um 7 Uhr vergeblich dazu aufforderte, das besetzte Gebäude freiwillig zu verlassen, begannen die Beamten mit der Räumung. Etwa 2.500 Polizisten wurden für den Einsatz eingeplant. Die Besetzer der "Liebig34" bezeichneten die Räumung als illegal. Der Immobilieninvestor, dem das Gebäude gehört, hatte 2008 einen auf zehn Jahre angesetzten Pachtvertrag mit dem hinter dem Hausprojekt stehenden Verein geschlossen und diesem wegen verweigerter Pachtzahlungen gekündigt. Quelle: dts Nachrichtenagentur