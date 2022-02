Weltkriegsmunition in Nord- und Ostsee: Bundesumweltministerin Lemke kündigt Sofortprogramm an

Berlin. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) warnt vor Risiken in Nord-und Ostsee durch Weltkriegsmunition. Im Interview mit nw.de, dem Online-Portal der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen, erklärte sie am Dienstag: "Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben bereits Schadstoffe aus Sprengstoffen in Muscheln und Fischen festgestellt."

Lemke weiter: "Das kann sich verstärken, weil die Munition weiter durchrostet. Und es wird in der Nord- und Ostsee gefischt. Es ist nicht sicher zu sagen, aber Schadstoffe könnten so in die Nahrungsmittelkette gelangen." Mehr als 75 Jahre nach Kriegsende lagern in der Nord- und Ostsee noch immer Bomben und Munition. Lemke kündigte ein "Sofortprogramm" und "eine solide Finanzierung an, um die Bomben und Munition zu bergen.

Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)