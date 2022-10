AfD: Müssen wir frieren, Herr Habeck?

Da schlottert der Minister – aber nicht vor Kälte, so wie wir es alle bald alle werden tun müssen. Nein, Robert Habeck kommt zusehends in Erklärungsnot: Wie sollen wir durch den Winter kommen, wenn die Ampelregierung sämtliche Firmen in die Pleite treibt? Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Wie sollen wir uns noch das Essen leisten, wenn wir bis auf den letzten Cent von dieser Regierung ausgepresst werden? Solche „Preisfragen“ bereiten dem sichtlich angeschlagenen einstigen Hoffnungsträger der Grünen offensichtlich Unbehagen. Sieht man da etwa Gewissensbisse? Wohl kaum. Aber vielleicht reift allmählich doch die Erkenntnis, dass er seinem Amt einfach nicht gewachsen ist. Robert Habeck wie wir ihn sehen: Unbedingt teilen, liken und weitersagen!" Hier zum Video: Quelle: AfD Deutschland