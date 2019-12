In Bundesministerien sind viele Stellen unbesetzt

In wichtigen Ressorts der Bundesregierung gibt es zum Teil erhebliche Personallücken. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Einzelfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Otto Fricke hervor, über welche die "Welt am Sonntag" berichtet.

Unbesetzt waren demnach zuletzt rund 266 Stellen im Innenministerium, 265 im Auswärtigen Amt, 154 im Ministerium der Verteidigung sowie 150 im Finanzministerium. Auch in den Ministerien für Wirtschaft und Energie (54), Verkehr (40), Familie (27), Bildung (25), Arbeit (17) und Gesundheit (9) gebe es offene Stellen. Im Rahmen der Einzelfrage seien nur ausgewählte Ressorts abgefragt worden. Einige Stellen seien dabei seit mehr als zwölf Monaten unbesetzt, besonders viele in den Ressorts Inneres (152), Verteidigung (145) und Wirtschaft (25), heißt es in der Antwort der Bundesregierung weiter.

"Es ist völlig unverständlich, wie gerade in den relevanten Bereichen der inneren Sicherheit, der äußeren Sicherheit und der Energieversorgung so viele Stellen über ein Jahr unbesetzt bleiben können", sagte Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der "Welt am Sonntag". Vor dem Hintergrund der "fast täglichen Diskussion um unsere Sicherheitsarchitektur" nähmen die betroffenen Ministerien "dadurch in Kauf, dass sie Wissen verlieren und ihre Aufgaben nicht wahrnehmen können". Daran zeige sich, "dass es bei Personalplanung wie bei Investitionen nicht darauf ankommt, was im Schaufenster steht, sondern was tatsächlich umgesetzt wird", so der FDP-Politiker weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur