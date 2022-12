AfD-Trailer: Die zehn größten Pleiten aus einem Jahr Ampelregierung

Ein Jahr Ampelregierung – das sind zwölf Monate voller politischer Fehlentscheidungen, peinlicher Skandale und verhängnisvollen Rückschrittes. Wir haben die zehn größten Pleiten, die sich die Scholz-Truppe bislang geleistet hat, zusammengestellt. Und endgültig zeigt sich: Eine so schlechte Regierung hatte die Bundesrepublik noch nie! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Mit all dem, was die Ampel schon verbockt hat, könnten noch drei weitere Regierungen zurücktreten. Aber wenn man abgebrüht genug ist und die Presse sowie umtriebige Meinungsmacher hinter sich hat, stört es nicht. Dann bleibt man so lange am Drücker, bis man voller Zufriedenheit sein Werk betrachten kann: Nicht weniger als den Untergang Deutschlands.

Unseren Rückblick auf die vergangenen und sehr verhängnisvollen Monate Ampelregierung sehen Sie morgen ab 19 Uhr auf unseren Kanälen."

Quelle: AfD Deutschland