Britta Haßelmann sieht in Landtagswahlen deutlichen Wunsch der Bevölkerung nach einem Kurswechsel

Die parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen, Britta Haßelmann, sieht in dem Wahlausgang in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg einen klaren Wunsch der Bevölkerung nach einem neuen politischen Kurs.

"Viele Menschen wollen nicht nur, dass Politik so fortgeschrieben wird, die wollen, dass sich in zentralen Zukunftsfeldern etwas ändert", sagte Haßelmann im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Das betreffe vor allem den Umgang mit der Klimakrise: "Viele merken, dass die Bekämpfung der Klimakrise viel ernster genommen werden muss und andere Antworten erfordert, wie auch der soziale Zusammenhalt." Quelle: PHOENIX (ots)