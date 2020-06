Autoexperte lobt E-Auto-Kaufprämie

Der Autoexperte Stefan Bratzel befürwortet die im Rahmen des jüngsten Konjunkturpakets der Bundesregierung verankerte Kaufprämie für E-Autos. "Ich glaube, dass diese Kaufprämie gut ist, weil sie setzt ein klares Signal an die Öffentlichkeit, dass man diese Fahrzeuge möchte", sagte Bratzel am Freitag dem Deutschlandfunk.

Das sei wichtig. "Auf der anderen Seite reduziert sie auch die Anschaffungskosten, die bei Elektrofahrzeugen, bei reinen Elektrofahrzeugen nach wie vor deutlich höher sind als die Verbrenner. Insofern geht man hier in die richtige Richtung." Man sende durch diese Entscheidung auch ein Signal an die Unternehmen selbst und fördere dort die interne Transformation. "Dieser Wandel Richtung Elektromobilität ist in den Unternehmen ja keinesfalls unumstritten, sondern hier gibt es auch unterschiedliche Koalitionen in den Unternehmen, und das ist jetzt ein wichtiges Signal, dass man das Thema E-Mobilität jetzt weiter braucht und die Investitionen auch in diese Richtung weiter fokussieren muss", so der Automobilexperte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur