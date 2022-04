Wüst (CDU) hält Entlastungspaket für nicht ausreichend

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält das Entlastungspaket, das an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden soll, für nicht ausreichend.

"Es ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Die Ampel sollte den Steueranteil an den Energiepreisen weiter senken. Das ist die einfachste Entlastung auf breiter Front. Zudem sollte die Pendlerpauschale erhöht werden - und zwar ab dem ersten Kilometer", forderte Wüst im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Ampel-Koalition will an diesem Mittwoch unter anderem Einmalzahlungen und ein ÖPNV-Ticket auf den Weg bringen, um die Bürger bei den Energie- und Mobilitätskosten zu entlasten.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)