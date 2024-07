Scholz kritisiert Bahn-Vorschlag von CDU-Chef Merz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kritisiert den Vorschlag von CDU-Chef Friedrich Merz, das Angebot der Deutschen Bahn zu reduzieren, um dadurch zuverlässiger zu werden.

Dem Nachrichtenportal T-Online sagte der Kanzler dazu: "Von seiner Idee halte ich nichts." Er glaube auch nicht, dass die Bürger das gut fänden.



Merz hatte am vergangenen Wochenende im Sommerinterview mit der ARD kritisiert, die Politik müsse aufhören, der Bahn immer zusätzliche Aufgaben, Verbindungen und Angebote aufzuerlegen. Die Bahn müsse ihr Angebot reduzieren, damit das reduzierte Angebot wieder zuverlässig erbracht werden könne, so Merz.



Scholz entgegnete nun dem CDU-Chef: "Da es CDU und CSU zu verantworten haben, dass die Bahninfrastruktur so schlecht ist, ist es nur konsequent zu sagen: Dann sollen eben weniger Züge auf den maroden Schienen fahren, die wir nie saniert haben."

Quelle: dts Nachrichtenagentur