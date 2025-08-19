Linken-Abgeordneter Trabert gibt Bundestagsmandat auf

Der Linken-Abgeordnete Gerhard Trabert gibt sein Bundestagsmandat aus gesundheitlichen Gründen ab. Das teilte der Parteivorstand der Linken am Dienstag unter Berufung auf die Familie des Mediziners mit. Demnach habe Trabert mehrere schwere Schlaganfälle erlitten - eine Rückkehr in sein bisheriges Leben sei nicht möglich.

Die Linken-Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken dankten Trabert für sein Engagement. "Wir sind immer noch stolz und dankbar, dass Gerhard Trabert mit uns zur Bundestagswahl angetreten ist. Als 'Arzt der Armen' ist er eine moralische und fachliche Autorität", so die Parteichefs. "Im Bundestag wäre er eine starke Stimme für eine Gesundheitspolitik gewesen, die gute gesundheitliche Versorgung für alle garantiert, nicht nur für die, die sich private Extras leisten können."



Statt Trabert wird nun Lin Lindner aus Trier in den Bundestag einziehen. Lindner definiert sich als trans und nicht-binär. "Wir freuen uns, dass nun mit Lin Lindner eine starke junge Person in den Bundestag einzieht, die sich den Kampf gegen Armut und Diskriminierung auf die Fahnen geschrieben hat", so Schwerdtner und van Aken. "Lin steht auch für den Teil der Bevölkerung, dem Julia Klöckner von der Fahne gehen möchte und das ist auch gut so."

Quelle: dts Nachrichtenagentur