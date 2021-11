SPD-Präsidium nominiert Klingbeil als Parteichef neben Esken

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will Parteichef werden - und das Parteipräsidium hat ihn nominiert. Klingbeil soll nach dem Willen des Präsidiums künftig zusammen mit Esken die Partei führen, berichtet das ARD-Hauptstadtstudio unter Berufung auf eigene Informationen.

Das hatte sich in den letzten Tagen schon mehr als deutlich angekündigt. SPD-Co-Chefin Saskia Esken hatte noch am Montagmorgen im ARD-Morgenmagazin erklärt, sich Klingbeil sehr gut als Parteichef vorstellen zu können, sie arbeite mit ihm sehr gut zusammen. Die Neubesetzung wird notwendig, nachdem Norbert Walter-Borjans angekündigt hatte, nicht mehr anzutreten. Formal entscheiden muss aber ein Parteitag Mitte Dezember. Damit gilt auch als sicher, dass Esken und Klingbeil kein Ministeramt in einer "Ampel"-Regierung bekommen. Wer Klingbeil als Generalsekretär nachfolgt, ist noch unklar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur