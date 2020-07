Petition fordert Expertenkommission Pro & Kontra Lockdown

"Eine neue Petition an den Deutschen Bundestag fordert die Einberufung einer öffentlich tagenden Experten-kommission aus Befürwortern und Kritikern der Corona-Maßnahmen", berichtet der Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf Impfkritik.de

Tolzin weiter: "Eigentlich hatte ich keine Lust mehr, mich mit Petitionen zu beschäftigen: Die mir bekannten - angeblich unabhängigen - Petitionsplattformen scheinen mehr und mehr unter den Einfluss gewisser Finanziers aus der Hochfinanz zu geraten und der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages geht erfahrungsgemäß völlig willkürlich mit Petitionen um.

Deshalb war ich jetzt doch sehr überrascht, und das auch noch positiv, dass der Petitionsausschuss meine Petition vom 12. April 2020 heute (2. Juli 2020) tatsächlich freigeschaltet hat.

In dieser Petition geht es darum, dass eine aus Befürwortern und Kritikern des Corona-Lockdowns zusammengesetzte Expertenkommission so lange im Bundestag öffentlich tagt, bis sie in der Lage ist, dem Bundestag einen Konsensvorschlag für die weitere Vorgehensweise bei der aktuellen und künftigen "Pandemien" zu unterbreiten. Als neutralen Moderator habe ich den Verein "Mehr Demokratie e. V." vorgeschlagen, der sich seit vielen Jahren für Volksentscheide auf Landes- und Bundesebene einsetzt.

Bitte verteilt diese Petition über alle verfügbaren Kanäle. Dies ist unsere Chance, erstens zu zeigen, dass wir keine unbedeutende kleine Minderheit sind - und zweitens endlich eine sachliche Pro-und-Kontra-Diskussion anzuschieben."

Quelle: Impfkritik.de von Hans U. P. Tolzin