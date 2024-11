Björn Höcke (AfD): Merz will keine Veränderung!

"Friedrich Merz will keine Rückabwicklung der Ampel-Politik — das hat er nun hinlänglich zum Ausdruck gebracht. Merz will an die Macht. Dazu will er Rot oder Grün — aber keinen Politikwechsel. Und er will Krieg", sagt Björn Höcke (AfD).

Weiter schreibt Höcke auf seiner Internetseite: "Die guten Umfragewerte verdankt die Union allein der Verwüstung, die die Ampel-Regierung hinterlassen hat und dem Spiel der Medien, die die CDU als „Opposition“ darstellen. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß es die CDU war, die die maßgeblichen Weichen für den deutschen Niedergang stellte: bei der Masseneinwanderung genauso wie bei der dilettantischen »Energiewende«. Merz wird die politische Hypothek von Merkel nicht überwinden — er wird ihr Werk vollenden." Quelle: Björn Höcke