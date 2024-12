Der SSW Kiel sendet Marcel Schmidt als Direktkandidaten in die Bundestagswahl

Bei der Versammlung der Ortsverbände Holtenau und Pries/Klausdorf wurde der 60-Jährige mit 31 von 32 Stimmen, bei einer Enthaltung, zum Direktkandidaten für den Wahlkreis Kiel (inklusive Altenholz und Kronshagen) gewählt.

Die Delegierten beschlossen außerdem, Marcel Schmidt für Platz 3 der SSW-Landesliste zu nominieren. Über die Landesliste wird auf einem außerordentlichen Parteitag am 11. Januar 2025 in der A.P. Møller Skolen in Schleswig entschieden. Weitere Empfehlungen für die Landesliste wurden ausgesprochen für Anne-Sophie Flügge-Munstermann sowie Eugen Wagner.

Marcel Schmidt ist Polizeibeamter und Vorsitzender des SSW-Ortsvereins Pries/Klausdorf sowie SSW-Fraktionsvorsitzender in der Kieler Ratsversammlung. Der Kieler sagte nach seiner Wahl: „Ich danke dem Kieler SSW für das Vertrauen. Als Mitglied der Wahlprogrammkommission war ich an der Erarbeitung des Wahlprogramms beteiligt und freue mich darauf, als Direktkandidat den Menschen im Wahlkreis Kiel unsere Politik erklären zu dürfen. Wir stehen für eine moderne Politik, die vom sozialen Gedanken durchdrungen ist und Antworten auf die aktuellen Fragen enthält. Für die Herausforderungen der Zukunft sind wir gut aufgestellt und wollen Impulse setzen für den Zusammenhalt, für Wirtschaftswachstum, für sozial gerechte Klimaschutzpolitik und die Bekämpfung von Armut in unserem Land.“

Mit dieser Wahl ist die Riege der SSW-Direktkandidaten für die Bundestagswahl komplett. Diese sind: