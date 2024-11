Designierter Grünen-Vorsitzender Felix Banaszak: "Wir wollen weiter Verantwortung übernehmen und auch regieren"

16. November 2024 - Der designierte Kandidat von Bündnis90/Die Grünen für den Parteivorsitz, Felix Banaszak, hat den Anspruch seiner Partei formuliert, auch der nächsten Bundesregierung anzugehören. "Wir wollen weiter gestalten, weiter Verantwortung übernehmen und auch regieren", machte der Grünen-Politiker im Fernsehsender phoenix deutlich. In den vergangenen drei Jahren habe seine Partei lernen müssen, manchen schwierigen Kompromiss zu akzeptieren. "Jetzt aber treten wir nicht als Teil einer Koalition an, sondern als Bündnis90/Die Grünen mit unseren Zielen und Werten", so Banaszak.

Das Lagerdenken bei den Grünen gehöre im Übrigen der Vergangenheit an. "Robert Habeck wird die zentrale Rolle in diesem Wahlkampf übernehmen, und er wird am Sonntag einen riesigen Rückhalt haben", war Banaszak überzeugt. Gerade in der aktuellen Zeit komme es darauf an, dass es Politiker gebe, die einen Zugang zu den Bürgern hätten und die Herausforderungen der Zukunft akzentuieren könnten. "Ich bin enorm froh, dass er diese Aufgabe übernimmt, weil es nicht die einfachste Zeit für uns Grüne ist", so Banaszak, der hinzufügte: "Wenn es einer schaffen kann, die Brücken zu bauen, die in diesem Land gebaut werden müssen, dann ist es Robert Habeck."

Quelle: PHOENIX (ots)