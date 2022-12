AfD: Was ist der Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und Olaf Scholz?

Was ist der Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und Olaf Scholz? Der eine bringt Geschenke, der andere nimmt sie Dir weg. Was wie ein Witz klingt, ist leider traurige Realität: Der Bundeskanzler und seine Ministerriege haben sich längst als die „Wegnehmer“ der Nation entpuppt. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Keine warme Wohnung mehr, kein Kraftstoff für’s Auto – und erst recht kein Geld auf dem Konto. Und damit auch keine Gaben unter dem Weihnachtsbaum. Wenn es aber um die persönliche „Bescherung“ geht, dann wird zugelangt: Pünktlich zum Monatsletzten wandern bis zu 30.000 Euro auf die Konten der Ampelpolitiker. Wir sagen: Schluss damit! Wir brauchen keinen Bundeskanzler, der uns sogar zur Weihnachtszeit frieren, hungern und verarmen lässt. Ein wenig erinnert das durchaus an Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Darin wird der Hauptcharakter – ein boshafter, geiziger Geschäftsmann – aber am Ende durch drei Geister geläutert und zum Menschenfreund bekehrt. Da es jedoch keine Geister gibt, wird man bei der Ampelregierung vergebens auf Einsicht warten." Quelle: AfD Deutschland