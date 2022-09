Chemiefirmen drosseln Produktion: Eine wirtschaftliche Katastrophe droht!

Eine entscheidende Säule unserer noch verbliebenen Wirtschaftskraft droht zu zerbrechen: Chemiefirmen am Industriestandort Leuna (Sachsen-Anhalt) haben ihre Produktion um durchschnittlich 50 Prozent eingeschränkt und sind in ihrer Existenz bedroht. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Wenn Anlagen im großen Stil außer Betrieb genommen werden müssen, dann hätte dies auch fatale Folgen für andere Wirtschaftszweige – etwa für Elektrotechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Bauwirtschaft und Landwirtschaft. Es droht eine schlimme Ketten-Reaktion, verursacht durch die zerstörerische Energiepolitik der Bundesregierung. Vertreter der Industrie- und Handelskammer haben vor diesem Hintergrund politische Forderungen aufgestellt, die weitgehend deckungsgleich mit den Positionen der AfD sind: Es müsse mehr Energie in den Markt gebracht werden, indem alle verfügbaren Quellen genutzt werden – auch Kohle- und Atomstrom. Längst ist dies auch der Mehrheit der Bevölkerung klargeworden, nur die Ampel-Regierung stellt sich stumm und taub. Wir werden deshalb weiterhin Druck machen für ein Ende der illusionären „Energiewende“-Politik!" Quelle: AfD Deutschland