FDP fordert Kreditmediator zur Beschleunigung der Kreditvergabe

Die FDP fordert Konsequenzen aus der schleppenden Umsetzung der staatlichen Corona-Hilfsmaßnahmen. "Die Bundesregierung sollte die Kreditklemme mit einem Kreditmediator bekämpfen. Hierfür sollte ein Topbanker samt Stab vom Kanzleramt berufen werden", sagte Fraktionsvize Michael Theurer dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).

Nach Theurers Vorstellung sollte der Mediator "als bank-unabhängiger, neutraler Vermittler das Mediationsverfahren zwischen kreditsuchenden Unternehmen und Kreditwirtschaft koordinieren und die Unternehmen bei Bedarf in den verschiedenen Phasen des Verfahrens begleiten". Ziel sei es, geeignete Wege für eine Lösung zwischen allen Beteiligten zu erarbeiten und damit für Vorhaben eine Finanzierung zu ermöglichen, sagte der FDP-Politiker. "In der Finanzkrise war ein solches Vorgehen in Frankreich sehr erfolgreich", so Theurer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur