Baden-Württemberg: „CDU – gestiegene Zahl der Messerangriffe durch Ausländer alarmierend“

Der Fraktionschef der AfD im Landtag Baden-Württemberg, Anton Baron MdL hat CDU-Fraktionschef Manuel Hagel Heuchelei vorgeworfen: „Obwohl der Anteil der Menschen ohne deutschen Pass an der Bevölkerung wesentlich niedriger sei, gebe es hier eine deutlich höhere Kriminalitätsrate, sagt er im SWR und hält die gestiegene Zahl der Messerangriffe durch Ausländer für ‚alarmierend‘."

Baron weiter: Solche ‚auch unangenehmen Wahrheiten‘ müsse man aussprechen. Scheinheiliger geht es nicht: Allen voran die CDU hat seit 2015 diese Situation verursacht! Hat er sich bis heute davon distanziert? Im Gegenteil: Er lehnte alle unsere Gesetzentwürfe und Anträge zur Migrationsbegrenzung ab und diffamierte uns als rechter als rechts.

Hagel kann noch so sehr mit seinem bigotten Finger auf andere zeigen: seine Partei unter Innenminister Strobl meint, mit Pseudo-Lösungen wie Waffenverbotszonen dem grassierenden Problem migrantischer Messermänner Herr zu werden. Aber dieses Problem muss man nicht mehr ‚debattieren in unserem Land‘ – man muss es endlich lösen. Aber außer der AfD will und kann das niemand!“

Quelle: AfD Deutschland