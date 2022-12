Harder-Kühnel: Importierte Frauengewalt bekämpfen!

Der Umgang der etablierten Parteien mit Frauenrechten ist geradezu schizophren, verdeutlicht die AfD-Bundestagsabgeordnete Mariana Harder-Kühnel: Auf der einen Seite gilt man sich als weltoffen, wenn man in einem arabischen Land die dortigen Sitten ignoriert.

Auf der anderen Seite gilt man als rechtsextrem, wenn man sich im eigenen Land gegen Verschleierung und importierte Gewalt an Frauen wendet. Genau darin zeige sich der Unterschied zwischen der AfD und den etablierten Parteien, so Harder-Kühnel: Die AfD respektiert andere Kulturen, will aber die eigene Kultur bewahren.

Hier zum Video:





Quelle: AfD Deutschland