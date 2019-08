Kritik an Orden für Ex-Finanzminister

An der Ankündigung der Düsseldorfer Staatskanzlei, Ex-NRW-Finanzminister Helmut Linssen (CDU) mit dem Landesverdienstorden auszuzeichnen, gibt es massive Kritik.

SPD und Grüne im NRW-Landtag fordern von Linssen, auf den Orden zu verzichten. SPD-Fraktionsvize Michael Hübner sagte der Düsseldorfer Rheinischen Post: "Wer Geld in Steueroasen schafft, um es vor dem Fiskus zu verstecken, sollte dafür keinen Verdienstorden bekommen, sondern zur Rechenschaft gezogen werden. Linssen sollte den Orden nicht annehmen, wenn ihm noch was an seiner Ehre liegt."

Grünen-Fraktionschefin Monika Düker sagte der Zeitung: "Die zweithöchste Auszeichnung des Landes soll ausdrücklich Vorbilder ehren. Und ein solches Vorbild kann Helmut Linssen nicht sein, da er nachgewiesenermaßen Privatvermögen in einer Steueroase untergebracht hat. Helmut Linssen sollte auf den Orden verzichten."

Quelle: Rheinische Post (ots)