AfD: Expertin warnt: Zehntausende Islamisten leben in Deutschland!

Das furchtbare Messer-Attentat in Mannheim und der Tod des Polizisten Rouven L. erschütterten Deutschland. Jetzt schlägt die emeritierte Hochschulprofessorin und Islamismus-Expertin Susanne Schröter Alarm: Eine fünfstellige Zahl gewaltbereiter Islamisten lebt unter uns! Zwar kenne man die genaue Zahl nicht, so Schröter, „das hat unsere Politiker auch gar nicht interessiert.“ Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Die Expertin gibt jedoch eine Schätzung ab: „Es sind Zehntausende, die islamistisches Gedankengut in unser Land mitgebracht haben. Diese Leute laufen jetzt auf unseren Straßen herum.“ Auch der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft nennt eine Größenordnung von rund 25.000 Personen, „die dem Phänomenbereich Islamismus / islamistischer Terrorismus zugerechnet werden müssen.“ Doch anstatt diese tickenden Zeitbomben abzuschieben, holt die Bundesregierung weiteren Zündstoff ins Land. Die Massenmigration hält weiterhin an, unsere Grenzen werden nicht geschützt, Straftäter nicht abgeschoben. Mit dieser Politik muss endlich Schluss sein! Denn wir wollen nicht, dass Zustände wie in Mannheim weiterhin zum Alltag in unserem Land gehören. Wir wollen nicht, dass Polizisten im Dienst permanent um ihre Gesundheit oder gar ihr Leben fürchten müssen. Wir wollen einen wehrhaften Rechtsstaat, der islamistische Gefährder bei Vorliegen einer ausländischen Staatsbürgerschaft konsequent abschiebt – nach Afghanistan, nach Syrien und in andere Herkunftsstaaten. Deshalb brauchen wir bei der Europawahl am 9. Juni ein starkes Ergebnis, um den politischen Druck auf die etablierten Parteien erhöhen zu können!" Quelle: AfD Deutschland