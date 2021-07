NRW-Umweltministerin befürchtet häufigere Wetterextreme

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) befürchtet angesichts von Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Starkregen in Zukunft häufigere Wetterextreme in Deutschland. Die Städte sollten sich darauf so gut wie möglich vorbereiten, sagte sie der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe).

"Das Wetter, das wir heute erleben, ist zumindest der Vorbote des Klimawandels. Extremereignisse wie Hitze, langandauernde Trockenheit oder eben Starkregen werden unseren Alltag künftig stärker bestimmen", so die CDU-Politikerin. Daher müsse man sich gemeinschaftlich das Ziel setzen, NRW "klimafester" zu machen, sagte Heinen-Esser. Mit fortschreitenden Klimaänderungen drohten große ökologische und ökonomische Schäden und nicht zuletzt Gefahren für Leib und Leben. Die Bewältigung des Klimawandels werde von Jahr zu Jahr aufwendiger. "Der Klimawandel ist Realität und vor unserer Haustür angekommen", so die Ministerin. Quelle: dts Nachrichtenagentur