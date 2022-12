Habeck schwört Bürger auf höhere Gaspreise 2023 ein

Die Deutschen müssen aus Sicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck noch ein Jahr lang mit hohen Gaspreisen rechnen. Gegenüber der dpa sagte er: "Wann sinken die Preise? Ich hoffe, dass es gegen Ende 2023 schon besser ist, wenn auch nicht auf dem Niveau von 2021." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Grünen-Politiker betonte weiterhin: "Das Jahr über werden wir höhere Preise noch aushalten müssen." Danach werde die Infrastruktur voraussichtlich so weit ausgebaut sein, dass genügend Ersatz für das wegen der Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline ausbleibende russische Gas nach Deutschland fließe und sich die Preise von selbst wieder regulierten.

Zuletzt war der Gaspreis an Europas Großhandelsmärkten deutlich gesunken, wie das ZDF berichtet. Auf die Gasrechnung der Verbraucher hatte das jedoch bisher keine unmittelbaren Auswirkungen, da sich viele Versorger mit langfristigen Verträgen eingedeckt haben.

Schwimmende LNG-Terminals für Flüssiggas aus den USA sollen laut Habeck rasch Abhilfe schaffen. "Wenn wir es schaffen, das in dem jetzt vorgelegten Tempo weiter auszubauen, dann schließen wir Deutschland wieder an den Weltmarkt an", meinte Habeck. "Und dann werden wir auch die Weltmarktpreise bekommen, die deutlich unter dem liegen, was wir jetzt haben." Kritiker hatten zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, dass Flüssiggas deutlich umweltschädlicher als russisches Erdgas sei und bislang nur einen Bruchteil der benötigten Menge zu deutlich teureren Preisen ersetzen könne.

#Habeck ist nichts peinlich: Er gibt offenherzig zu,dass er bei den #Ampel-Entlastungen auch nicht durchsteigen würde. Er könne es nur,weil er Politiker sei (& als Wirtschaftsminister die Maßnahmen maßgeblich mitzuverantworten hat). Herzlichen Glückwunsch🙈https://t.co/tsOMDWqKeo — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) December 21, 2022

Quelle: RT DE