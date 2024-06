AfD: Wann hat das endlich Konsequenzen? Afghane sticht 41-jährige Frau auf Parkbank nieder!

Auch nach dem Mannheimer Messer-Attentat geht der Horror mit Regelmäßigkeit weiter: Eine 41-jährige Frau wurde am Montag auf einer Parkbank in Frankfurt am Main niedergestochen. Auch in diesem Fall war der Tatverdächtige ein Afghane: Der 19-jährige Mohammad Zaman A. hatte bei seiner Festnahme das Messer noch bei sich. Mehrfach stach der Täter auf den Kopf und den Hals der Ukrainerin ein. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Am selben Tag wurde in Schermbeck (Nordrhein-Westfalen) eine Joggerin niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Wann haben solche Horror-Taten endlich Konsequenzen? Ob Ampel oder CDU: Sie alle reagieren mit Untätigkeit! Zuständiger für die Sicherheitslage in Frankfurt am Main: Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU). Doch eher friert die Hölle zu, als dass ein CDU-Innenminister solche Taten zum Anlass nimmt, um endlich die Migrationspolitik zu korrigieren. In allen CDU-regierten Bundesländer werden kriminelle Ausländer massenhaft im Land behalten. Auch illegale Migranten ohne Anspruch auf Asyl können sich in ausnahmslos allen CDU-Bundesländern wohlfühlen. Wir werden uns an solche sogenannten „Einzelfälle“ nicht gewöhnen. Die illegale Massenzuwanderung muss endlich gestoppt werden, um Frauen zu schützen und unsere Städte wieder sicher zu machen. Eine Außenministerin Baerbock, die trotz des Mannheimer Attentat rund 10.000 weitere Afghanen aufnehmen will, ist eine Gefahr für die Innere Sicherheit in unserem Land. Sicherheit gibt es nur mit der AfD!" Quelle: AfD Deutschland