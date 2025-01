Musk-Weidel-Livestream: BSW fürchtet "Rücksichtslos-Gesellschaft"

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hält die Sympathie des Tech-Milliardärs Elon Musk für die AfD für entlarvend. "Elon Musk hat der AfD viel öffentliche Aufmerksamkeit gebracht", sagte Wagenknecht dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Aber man sollte schon darüber nachdenken, warum ein Ellenbogen-Milliardär wie Elon Musk, der vor allem noch weniger Steuern zahlen und noch weniger Rücksichten auf die Allgemeinheit nehmen will, sich so für die AfD begeistert."



Die AfD stehe "nicht für ein Zurück zum deutschen Erfolgsmodell einer sozialen Marktwirtschaft mit einem starken Mittelstand und sozialem Zusammenhalt", so Wagenknecht. "Die Gesellschaft, für die sich Trump, Musk und die AfD engagieren, ist eine Rücksichtslos-Gesellschaft, in der Großunternehmen und Milliardäre sich jeder Verantwortung für das Gemeinwohl entziehen können und soziale Rechte geschreddert werden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur