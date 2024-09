Umfrage: 63 Prozent halten Markus Söder für führungsstark

Kurz vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union spricht eine neue Umfrage für CSU-Chef Markus Söder. In einem Eigenschaftsprofil, das der "Stern" regelmäßig für Spitzenpolitiker erhebt, liegt der bayerische Ministerpräsident in fünf von sechs Kategorien vor CDU-Chef Friedrich Merz (Differenzwerte in Klammern).

Danach finden 65 Prozent, dass Söder verständlich rede (+5 Prozentpunkte). 63 Prozent halten ihn für führungsstark (+12). Besonders groß ist der Vorsprung bei der Frage, ob der Politiker wisse, was die Menschen bewege. Über Söder sagen das immerhin 49 Prozent, über Merz nur 33 Prozent. 34 Prozent ist der CSU-Chef sympathisch (+10). 32 Prozent bezeichnen Söder als vertrauenswürdig (+2). Nur in der Frage der Kompetenz hat der CDU-Chef einen hauchdünnen Vorsprung von einem Prozent: 47 Prozent halten Merz für kompetent, seinen Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur 46 Prozent. Söder erhält quer durch die Anhängerschaft aller Parteien meist gute Beurteilungen - auch von Wählern der AfD und des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Seinen besten Wert bei den eigenen Anhängern erreicht der CSU-Vorsitzende in der Frage der Führungsstärke. Die schreiben ihm 75 Prozent zu - fünf Prozentpunkte mehr als Merz. Nur die Wähler der Grünen sind bei einem Punkt besonders skeptisch: Lediglich elf Prozent halten den CSU-Chef, der eine schwarz-grüne Koalition strikt ausschließt, für vertrauenswürdig. Quelle: dts Nachrichtenagentur