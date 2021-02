Jankowski (AfD): Unzumutbare Belastung unserer Kinder und Familien beenden!

Obwohl Studien belegen, dass Schulen und Kindergärten bei der Verbreitung des Corona-Virus keine entscheidende Rolle spielen, bietet die Landesregierung Eltern und Kindern noch immer keine klare Perspektive, wann diese wieder geöffnet werden sollen. Die AfD-Fraktion wird darauf in einer aktuellen Stunde am Mittwoch erneut dringlich hinweisen.

Der bildungspolitische Sprecher Denny Jankowski meint dazu auf Telegram: „Die Kinderbetreuung muss wieder sichergestellt werden, denn die Eltern fehlen in unseren Krankenhäusern, in der Pflege und in den krisengeplagten Unternehmen.“

Quelle: AfD Deutschland